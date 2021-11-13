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السبت، 13-11-2021 01:54 م

قطر: جامعتا اليرموك والهاشمية تمثلان الأردن بمؤتمر عربي لتصميم التعلم

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الوكيل الاخباري- تشارك جامعتا اليرموك والهاشمية في أول مؤتمر عربي للتصميم الشامل للتعلم، الذي تنظمه جامعة قطر.

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وتنطلق فعاليات المؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة، يوم غد الاحد، ويستمر لمدة اربعة ايام، بمشاركة 15 جامعة تمثل 10 دول عربية.


وقال بيان صادر عن جامعة قطر اليوم السبت، إن المؤتمر سيعقد افتراضيا، ويهدف إلى إزالة الحواجز المادية والرقمية والتعليمية التي تعيق عملية التعلم وتمكين الطلبة ذوي القدرات المختلفة للوصول الى مرحلة "المتعلمون الخبراء"، فضلا عن تعزيز العمل العربي المشترك بين مؤسسات التعليم العالي.


واوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سهيل الزعبي، أن هناك مشاركات دولية وعربية واسعة في المؤتمر العربي الأول للتصميم الشامل، مؤكدا أن اللجنة العلمية وضعت معايير تقييم وتحكيم للأوراق العلمية المشاركة في فعاليات المؤتمر، حيث تم قبول 85 ورقة علمية توفرت فيها معايير التقييم من أصل 108 أوراق.

 

وأشار إلى أن الأوراق المقبولة موزعة جغرافيا بين مختلف الدول العربية وتغطي محاور المؤتمر المتعلقة بإطار التصميم الشامل للتعلم وعلم الأعصاب والتعلم القائم على الدماغ وإمكانية الوصول الرقمية والمادية والتكنولوجيا المساعدة.

 


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