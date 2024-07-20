قطر: 250 مليون دولار قيمة حوالات العاملين الأردنيين في 6 أشهر

الوكيل الاخباري - بلغت قيمة الحوالات المالية للعاملين الأردنيين في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 250 مليون دولار (177.2 مليون دينار).

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ووفقا لمسؤولي شركات صرافة وتحويل أموال عاملة في السوق القطري، فقد سجلت تلك الحوالات المالية ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة، بالمقارنة مع نحو 233 مليون دولار (165.1 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من العام 2023.



وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن الحوالات المالية للعاملين الأردنيين في قطر تسجل نموا متواصلا منذ مطلع العام الحالي، وذلك امتدادا لنموها المستمر على مدى السنوات القليلة الماضية.



ويبلغ تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، حوالي 75 ألفا، مقارنة بنحو 60 ألفا قبل بضع سنوات.



وتعتبر العمالة الأردنية في قطر من بين الأكثر نشاطًا فيما يتعلق بالحوالات المالية، حيث تقوم بالتحويل المالي بشكل دوري كل شهر وبشكل خاص خلال المناسبات والأعياد.

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