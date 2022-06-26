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الأحد، 26-06-2022 06:48 م

قطعان الخنازير تؤرق سكان لواء بني كنانة

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الوكيل الاخباري - شكا مواطنون في لواء بني كنانة من الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم الحقلية جراء انتشار الخنازير البرية في المناطق الحدودية الشمالية.

وقال رئيس الجمعية الأردنية لحماية الحياة البرية عمر عودات لـ (بترا)، اليوم الأحد، إن قطعان الخنازير تهاجم المحاصيل الزراعية في أطراف "بلدة حرثا" في لواء بني كنانة على الحدود الشمالية، وتعدى الأمر يوم أمس، إلى وصولها للمنازل والقرى المجاورة والمناطق المأهولة بالسكان، فيما لا يوجد لغاية الآن حلول لمكافحتها أو القضاء عليها.

وأضاف "يجب التخلص من هذه الحيوانات من خلال التنسيق والاتفاق المشترك بين دول الجوار، خوفا من تفاقم المشكلة وعدم السيطرة عليها، سيما أن هناك العديد من الشكاوى من قبل المزارعين بالأضرار التي تخلفها هذه الكائنات البرية".

وأشار مدير زراعة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، من جهته، إلى أن المديرية قامت بجولة ميدانية بالتعاون مع مدير زراعة بني كنانة للوقوف على تأثير هذه الحيوانات البرية على المزروعات، وجرى تقديم النصائح للمزارعين بهذا الشأن، لافتا إلى أن هناك طرقا لمكافحتها للحد من إفسادها للمزروعات.

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