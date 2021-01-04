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الإثنين، 04-01-2021 01:45 م

قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غدا

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد، اليوم الاثنين، انه سيتم قطع التيار الكهربائي في مناطق بمحافظة المفرق يوم غد الثلاثاء.

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وقال الناطق الاعلامي باسم الشركة عصمت طويق، ان قطع التيار الكهربائي المبرمج جاء بسبب نقل مكان محولي كهرباء من مكانهما الحالي لتعارضهما مع الطريق. واوضح طويق، ان محول الكهرباء الأول يقع على طريق البويضة، بينما يقع المحول الثاني على طريق المفرق.


واضاف ان انقطاع التيار الكهربائي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الرابعة مساء.


واشار الى ان المناطق التي سيشملها القطع هي، "عين بني حسن، والمداوير، والنزهة، والمعمرية، واسكان عمون، وبلعما أول البلد الإشارة الضوئية، وحي المسجد، وبلعما، وحمنانة، والبستان، والنظامية، وأبو الظهور، وأم جوينة، ومحولات أولاد باير، وثانوية بنات بلعما ومجاوريها".


واضافت ان القطع سيشمل ايضا مناطق "سما السرحان، ورباع السرحان، وسميا، ومنشية الكعيبر، ومضخات سميا، وزملة الطرقي"، ومناطق " أم القطين -جنوب الدوار، وروضة الأمير علي بن الحسين-ابو الفرث الحي الجنوبي".


 




 

 


 

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