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الأربعاء، 25-05-2022 09:58 ص

قطع التيار الكهربائي يومي الأحد والاثنين القادمين عن مناطق في المملكة- أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الاربعاء، أنها سوف تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين في لواء القويرة يومي الاحد والاثنين 29 و 30 أيار الحالي، لغايات اجراء الصيانة اللازمة.

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وبينت الشركة، أن قطع التيار يوم الاحد 29/5/2022 سيكون على فترتين، الاولى من الساعة 8 إلى 10 صباحا عن مناطق ( القويرة والراشدية والحميمة دبة حانوت)

 

وأوضحت أن الفترة الثانية ستكون من الساعة 10 حتى الساعة 1 ظهراً عن مناطق، (اتحاد الكراجات وقرية المزفر، جمرك وادي اليتم).


وأكدت الشركة أن قطع التيار ليوم الاثنين الموافق 30/5/2022 سيكون على فترتين الأولى من الساعة 8 حتى 10 صباحاً عن (قرى الديسة ، الطويسة، رم ،الشاكرية، الصالحية)  والفترة الثانية من الساعة 10 إلى الساعة 1 ظهراً عن مناطق (الديسة، المخيمات السياحية).


واضافت انها ستقوم بقطع التيار عن مناطق (الجمرك، قرى قطر ورحمة، الريشة) من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً.



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