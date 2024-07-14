قطع الكهرباء عن مناطق غداً - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق غدا الإثنين، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة صباحا.

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وأضافت في بيان لها اليوم أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي مناطق المأمونية ومياه المأمونية ومياه الغوير وأجزاء من الغوير وأجزاء من الثنية ودفاع مدني الثنية، مشيرة إلى أن سبب الفصل هو كهربة محطة جديدة.