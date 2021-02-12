الجمعة 12-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العدالة النيابية تدعو لتشجيع الاستثمار

وزير السياحة يتفقد مشاريع التطوير لمنطقة ساحة الثورة العربية بالعقبة

الامن العام يعثر على مجموعة اشخاص فقدوا في رحلة تنزه

نزهة شواء تتحول إلى كارثة والدفاع المدني يتدخل

قرارات هامة من خلية أزمة كورونا يوم السبت

الهواري يوضح حول ازدياد عدد الحالات وحظر يوم الجمعة

وزير الاوقاف يحذر من هذا الامر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النجداوي والدبابنة

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

قطع الكهرباء عن مناطق في الخالدية السبت

الجمعة، 12-02-2021 07:35 م

لتحسين جودة الخدمات المقدمة

قطع الكهرباء عن مناطق في الخالدية السبت

1220201795557488885270
أعمدة كهرباء


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها قطع التيار الكهربائي السبت عن مناطق في بلدية الخالدية الجديدة في محافظة المفرق.

اضافة اعلان

وقالت شركة الكهرباء، إن انقطاع التيار الكهربائي يشمل مناطق: شمال الخالدية، مصنع الكيبلات الحديثة مسك، تجمع يعقوب نصر الله، حي العلم، مصنع المدينة المنورة، بلدة الحرارة، مشيرة إلى أن الانقطاع يبدأ الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويستمر حتى الساعة الرابعة مساء.


وبينت شركة الكهرباء، أن الهدف من قطع التيار الكهربائي، هو لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقليل عدد انقطاعات التيار الكهربائي المبرمجة وغير المبرمجة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

وزير السياحة يتفقد مشاريع التطوير لمنطقة ساحة الثورة العربية بالعقبة

9

الامن العام يعثر على مجموعة اشخاص فقدوا في رحلة تنزه

294827

نزهة شواء تتحول إلى كارثة والدفاع المدني يتدخل

6026c57595db1

قرارات هامة من خلية أزمة كورونا يوم السبت

220211022341414185125

الهواري يوضح حول ازدياد عدد الحالات وحظر يوم الجمعة

2202111154529296908590

وزير الاوقاف يحذر من هذا الامر

أخبار متعلقة
9202030233042141612471

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

1544037371141

انقطاع الكهرباء عن مناطق في المفرق غدا

210964_1_1603031194 (1)

رفد طريق المفرق الخالدية بوسائل السلامة المرورية

تعليق

تعليق دوام شعبة صفية في مدرسة بالمفرق

11337_16_1612526053

محافظ المفرق : استخدام طائرة مروحية في البحث عن المفقودين

720201720222465661322

الانتهاء من تأهيل وتحديث مسلخ بلدية المفرق