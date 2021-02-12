قطع الكهرباء عن مناطق في الخالدية السبت

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها قطع التيار الكهربائي السبت عن مناطق في بلدية الخالدية الجديدة في محافظة المفرق.

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وقالت شركة الكهرباء، إن انقطاع التيار الكهربائي يشمل مناطق: شمال الخالدية، مصنع الكيبلات الحديثة مسك، تجمع يعقوب نصر الله، حي العلم، مصنع المدينة المنورة، بلدة الحرارة، مشيرة إلى أن الانقطاع يبدأ الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويستمر حتى الساعة الرابعة مساء.



وبينت شركة الكهرباء، أن الهدف من قطع التيار الكهربائي، هو لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقليل عدد انقطاعات التيار الكهربائي المبرمجة وغير المبرمجة.



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