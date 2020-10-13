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الثلاثاء، 13-10-2020 12:04 م

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك

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الوكيل الإخباري- اعلن مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في شركة توزيع الكهرباء والناطق الإعلامي المهندس سامي الزواتين، ان شركة الكهرباء الوطنية ستقوم بإطفاء مبرمج لخط القطرانة/ الكرك (132 ك.ف) وخط القطرانة/ الكرك الجديدة (132 ك.ف)، خلال يومي 16 و17 من تشرين الاول  الجاري من الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشر  صباحا من كل يوم ولمدة يومين متتاليين، وذلك لتنفيذ  أعمال من جهة شركة الكهرباء الوطنيّة لاستكمال العمل في مشروع الممر الاخضر 400 ك.ف  لوجود تقاطعات مع خط القطرانه الكرك و للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي حسب ما ورد من شركة الكهرباء الوطنيّة لشركة توزيع الكهرباء.

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وأشارت شركة التوزيع الكهرباء  في البيان الصحافي الذي أصدرته، الى ان الإطفاء المبرمج سيؤدي الى فصل التيار الكهربائي عن المحطات الرئيسية التالية: (محطة الكرك، محطة الكرك الجديدة، محطة غور الصافي).


ونوهت الشركة الى ان مشتركيها في مناطق: (لواء قصبة الكرك، لواء فقوع، لواء عي، لواء الأغوار الجنوبية، لواء المزار، لواء القصر، قضاء مؤاب، قضاء الموجب، قضاء المزرعة)، سيتأثرون بالانقطاع الكهربائي.

 

 


 




 

 


 

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