قطع طريق الرويشد - الكرامة بسبب الغبار

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، عن تنسيق لقطع طريق الرويشد باتجاه الكرامة، بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.



وبينت ادارة الدوريات الخارجية، أن منطقة الرويشد باتجاه الكرامة تشهد رياحا مثيرة للغبار ومدى الرؤية الأفقية حوالي 10 متر.



وأضافت، أن العمل الآن جارٍ من أجل قطع حركة السير من فرع دوريات الرويشد باتجاه الكرامة والعكس لحين تحسّن الحالة الجوية وحسب تطورات الوضع .



وبينت أن منطقة رأس النقب تشهد تساقط زخات ثلجية ، والدوريات في الموقع.

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