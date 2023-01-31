الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 10:15 ص

قطع مؤقت للسير على الصحراوي بسبب الرياح والغبار - فيديو

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن منطقة ( سواقه - الزميلة ) على الطريق الصحراوي تشهد الآن رياحاً قوية مثيرة للغبار، ومدى الرؤية الأفقية أقل من 10 متر .

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وبينت الإدارة في بيان لها، أن المجموعات في الميدان تعمل على قطع حركة السير احترازياً من منطقة ( ارينبة باتجاه الجنوب، ومن منطقة الحسا باتجاه عمّان) ويتم تمرير المركبات على فترات لحين تحسن مدى الرؤية الأفقية.


ودعت الإدارة مرتادي الطريق توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجل الأمن في الموقع. 

 

يشار الى ان كتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص بدأت تاثيرها على المملكة منذ ساعات الفجر الأولى، ويتوقع أن تشهد بعض المناطق زخات غزيرة كما انها مترافقة بحدوث الرعد و تساقط زخات من البرد أحياناً، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة .





 




 

 


 

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