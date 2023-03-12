قطع مبرمج للكهرباء بالأزرق اليوم

الوكيل الإخباري-

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أعلنت بلدية قضاء الأزرق في محافظة الزرقاء، عن تنفيذ قطع مبرمج للتيار الكهربائي اليوم الأحد، عن مناطق القضاء كافة لغايات تنفيذ أعمال صيانة دورية.وبينت البلدية في بيانها أن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الزرقاء قررت تنفيذ القطع والذي سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر، مؤكدة أن البلدية ستعمل مع شركة الكهرباء على سرعة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين بأسرع وقت. في محافظة الزرقاء، عن تنفيذ قطع مبرمج للتيار الكهربائي اليوم الأحد، عن مناطق القضاء كافة لغايات تنفيذ أعمال صيانة دورية.وبينت البلدية في بيانها أن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الزرقاء قررت تنفيذ القطع والذي سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر، مؤكدة أن البلدية ستعمل مع شركة الكهرباء على سرعة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين بأسرع وقت.