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الثلاثاء، 10-05-2022 02:31 م

قمة تجمع الملك والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض الجمعة

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الوكيل الإخباري - تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة المقبل قمة تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

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وسوف تتناول القمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.


وتسبق القمة لقاءات لجلالته مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.


 




 

 


 

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