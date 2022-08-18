قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمان

الوكيل الاخباري - تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، القمة العربية الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنطلق فعالياتها بعمان في 29 تشرين الأول المقبل.



وتهدف القمة التي سيشارك فيها المؤسسات العربية والإقليمية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مساعدة الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة طرق الحصول على الموارد المالية والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة هذه الشركات على التوسع والنمو .

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