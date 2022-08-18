الجمعة 19-08-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

الخميس، 18-08-2022 05:20 م

قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمان

main_image5d1494f748ff3


الوكيل الاخباري - تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، القمة العربية الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنطلق فعالياتها بعمان في 29 تشرين الأول المقبل.

وتهدف القمة التي سيشارك فيها المؤسسات العربية والإقليمية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مساعدة الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة طرق الحصول على الموارد المالية والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة هذه الشركات على التوسع والنمو . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي٢

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

اسعاف خاص

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويله

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حادثة انقلاب حافلة بالمغرب

WWW

الزميلة الصحفية رانيا سابا في ذمة الله

وزارة التربية والتعليم

التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

أخبار متعلقة
8202210161532677468205

ندوة في اليرموك عن الشباب الاردني والتنمية المستدامة

720224132336810751999

اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية واليونيسف

1

الزراعة تبحث تسجيل المنتجات الزراعية وترميزها

1

رئيس هيئة الأركان يتفقد موقع القيادة الجديد ويزور مديرية الاستخبارات

1

الجمارك تطلق برنامج القائمة الذهبية الوطنية لقطاع الاستيراد

ععع

وزير الخارجية يلتقي نظيره اليمني في عمّان الاثنين