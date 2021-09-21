قمر الحصادين يتصدر تويتر في المملكة - صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور #قمر_الحصادين ليلة أمس الإثنين .
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا للقمر بعد أن أضاء سماء المملكة مساء أمس الاثنين الموافق 20 أيلول .
وتصدر وسم #قمر_الحصادين منصة تويتر بعد اهتمام النشطاء بشكل ونور القمر ومتابعتهم الحثيثة وقت ظهوره واختفائه.
وكان قد استغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية الجميلة وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا تحت نور القمر الساطع، تحضيرا للموسم الحالي وانتظار سقوط الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.
#قمر_الحصادين عمان #ابو_علندا فجر ٢١/٠٩/٢٠٢١ 🌑❤ #القمر_اليوم— Khalil Arfat𓂆 (@khalil_arfat) September 21, 2021
#قمر_الليله. #moon pic.twitter.com/IqAM3YqqHo
September 21, 2021
#القمر الليلة في طور #البدر وهذا يعني بلوغنا منتصف الشهر #الهجري فنرى شروق #القمر بعد غروب الشمس مباشرة تقريبا.— Salman Jabor Althani (@SalmanbinJabor) September 21, 2021
وبدر شهر سبتمبر يسمى عند الغرب #قمر_الحصادين حيث يصادف هذه الأيام حصاد محاصيل القمح والشعير عند دول الغرب، فيستغل نور القمر في الماضي لتكملة الحصاد في ساعات الليل. pic.twitter.com/R8bVfOmQMN
رحلة الى القمر 🌕 #القمر_اليوم #قمر_الحصادين #قمر_الليله pic.twitter.com/IAsYNsDL9D— حسن هروبي (@hassan_haroobi) September 20, 2021
#قمر_الحصادين— هلا العبادي🇯🇴💙 (@HalaZAlabbadi1) September 13, 2021
يضيء سماء المملكة ووادي رم الإثنين المقبل#الاردن pic.twitter.com/gZ1lZLVVdG
يابدرُ كم سهرَتْ عليكَ نواظـرٌ— Deaa Qasem (@deaa_qasem99) October 2, 2020
وياغصنُ كم ناحت عليك بلابـلُ
البدرُ يكملُ كل شهرٍ مرةً
وهلالُ وجهكَ كلَّ يومٍ كامـلُ#قمر_الليلة #قمر_الحصادين pic.twitter.com/EWrtwJWAub
September 20, 2021