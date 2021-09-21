قمر الحصادين يتصدر تويتر في المملكة - صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور #قمر_الحصادين ليلة أمس الإثنين .

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا للقمر بعد أن أضاء سماء المملكة مساء أمس الاثنين الموافق 20 أيلول .



وتصدر وسم #قمر_الحصادين منصة تويتر بعد اهتمام النشطاء بشكل ونور القمر ومتابعتهم الحثيثة وقت ظهوره واختفائه.



وكان قد استغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية الجميلة وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا تحت نور القمر الساطع، تحضيرا للموسم الحالي وانتظار سقوط الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.









