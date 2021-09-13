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الإثنين، 13-09-2021 12:02 م

قمر الحصادين يضيء سماء المملكة الاثنين المقبل

قمر


الوكيل الإخباري - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد، إن سماء وادي رم والبادية والأرياف والسهول الأردنية والدول العربية على موعد مع قمر الحصادين مساء الاثنين المقبل الموافق 20 أيلول الحالي.

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ويصبح القمر في طور البدر التام أو الاكتمال لكنه يتميز بسطوع أعلى من المعتاد؛ فيضيء السماء طوال الليل لدرجة أن الأشخاص الموجودين في المناطق المظلمة بإمكانهم العمل ليلا تحت نور القمر.


وأضاف مجاهد أن القمر ليلة قمر الحصادين سيشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند غروب الشمس، ويبقى مشرقا في سماء المملكة حتى غروب الشمس في اليوم التالي، أي أن قمر الحصادين يسطع في سماء المملكة بحدود 12 ساعة.


وأوضح أن حالة قمر الحصادين تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف يوم الحادي والعشرين من شهر أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء و ساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا بالنسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى، ففي المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، لكن شروق القمر عند موعد قمر الحصادين يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 إلى 35 دقيقة في المعدل بالنسبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.


واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية الجميلة وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا تحت نور القمر الساطع، تحضيرا للموسم الحالي وانتظار سقوط الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.


ودعا مجاهد المختصين وهواة التصوير إلى التقاط صور القمر أثناء شروقه مساء الخميس؛ حيث سيكون جميلا وكبيرا بشكل نادر، خاصة في منطقة وادي رم ذات الجبال الصخرية الشاهقة والساحرة، وإرسالها الى مواقع الفلك العالمية لنشرها على مواقعها الإلكترونية للترويج العلمي والسياحي للمملكة.


 




 

 


 

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