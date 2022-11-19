قوائم المرشحين النهائية لغرف التجارة - اسماء

الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت الموافق 19/11/2022، على موقعها الالكتروني، وفي مقار الغرف التجارية، قوائم المرشحين النهائية لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، وفقا لنظام الغرف التجارية رقم (45) لسنة 2009، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.



وبحسب الهيئة فإنه تم نشر قوائم المرشحين النهائية لـ (16) غرفة تجارية وهي: غرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة إربد، وغرفة تجارة الزرقاء، وغرفة تجارة العقبة، وغرفة تجارة السلط، وغرفة تجارة جرش، وغرفة تجارة المفرق، وغرفة تجارة الكرك، وغرفة تجارة الطفيلة، وغرفة تجارة مادبا، وغرفة تجارة معان، وغرفة تجارة المزار الجنوبي، وغرفة تجارة الشونة الجنوبية، وغرفة تجارة الرصيفة، وغرفة تجارة الرمثا، وغرفة تجارة عجلون.



وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/12/2022، موعدا للاقتراع في حال اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة فتؤجل عملية الاقتراع ليوم السبت الموافق 10/12/2022، ويكون النصاب قانوني بمن حضر.

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