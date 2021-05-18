قوات الدرك تنفذ حملة للتبرع بالدم في الكرك

الوكيل الإخباري - نفذت قيادة قوات الدرك – قيادة درك مؤاب، حملة للتبرع بالدم، لصالح مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري.

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وشارك عدد كبير من منتسبي قيادة درك مؤاب في محافظة الكرك، بالتبرع بالدم ضمن إجراءات وقائية لصالح المرضى في المحافظة وإقليم الجنوب، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المستشفى، في لفتة تعكس حجم التكافل الإنساني لخدمة المجتمع.



وتعتبر الحملة امتداداً لسلسلة من الحملات الدورية للتبرع بالدم، التي تنفذها مديرية الأمن العام في جميع محافظات وأقاليم المملكة، في إطار الأمن الشامل لأدوار إنسانية واجتماعية تخدم المواطن والمجتمع.

بترا