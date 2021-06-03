الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-06-2021 12:23 م

قوة أمنية تداهم وتلقي القبض على تاجر ومروج مخدرات

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الوكيل الاخباري -  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بناء على المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات حول النشاط الجرمي لاحد الاشخاص من المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج وزراعة المواد المخدرة واستمراره بممارسة تلك النشاطات الجرمية الخطيرة، فقد قامت صباح اليوم قوة امنية بعد التأكد وجمع المعلومات حول ذلك الشخص من مداهمة مكان وجوده .

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واضاف الناطق الاعلامي ان القوة الامنية تمكنت من القاء القبض على ذلك الشخص المشبوه وبتفتيش مكان وجوده ضُبطت ثلاثة اسلحة نارية احدها اوتوماتيكي اضافة الى كميات كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة،منها جزء مزروع داخل قوارير وجزء آخر منشف ومعد للبيع داخل اكياس متنوعة الاحجام اضافة الى كميات متنوعة من الحبوب المخدرة وكف من مادة الحشيش المخدرة وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

 




 

 


 

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