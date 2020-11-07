كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع شركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

الوكيل الاخباري - إيماناً من كابيتال بنك بأهمية دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وانسجاماً مع تعليمات البنك المركزي الأردني في استغلال التكنولوجية المالية ودمجها في الأعمال المصرفية التقليدية، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء،وقع كابيتال بنك يوم الثلاثاء الموافق 27/10/ 2020 اتفاقية تعاون مع شركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، الرائدة في استخدام تقنيات التحليل المالي والكمي والائتماني.

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وقع الاتفاقية نيابة عن كابيتال بنك رئيسه التنفيذي، داود الغول، وعن شركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيسها التنفيذي أحمد مور، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

تتيح هذه الاتفاقية، الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم طلباتهممن خلال موقع البنك الإلكتروني للحصول على التسهيلات الائتمانية المطلوبة والرد عليها بسرعة وسهولة وأمان، مما يمكن أكبر فئة من هذا القطاع الحيوي من الوصول إلى هذه الخدمة المميزة لتلبية احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم.

وتنسجم أهداف الاتفاقية الموقعة مع شركة لواء المتحدة، مع تطلعات كابيتال بنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد "العمود الفقري" للاقتصاد الوطني لدورها الحيوي وقدراتها العالية في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل، كما تمتاز بانخفاض نسب المخاطرة فيها مقارنة مع الشركات الكبرى.

وأكد رئيس قطاع الشركات في كابيتال بنك، ياسر كليب، على أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره باقة مميزة من حلول الأعمال الماليةوالاستشارية الشاملة التي تساعدها على الازدهار والنمو، مشيداً بجهود شركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وفي تعليقه حول توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد مور:" نحن متحمسون لشراكتنا ونأمل أن نغير معاً مشهد تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. التعاون مع كابيتال بنك يشكل فرصة مميزة للمساعدة في تخفيف بعض التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة في الوصول إلى رأس المال في الأردن."

من جانبه، شددمدير إدارة الشركات التجارية والمتوسطة والصغيرة في كابيتال بنك معن أيوب، على أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات المميزة في الأردن، حيث تمثل الشريحة الأكبر في قطاع الأعمال محلياً ولها أهمية كبرى في دعم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن كابيتال بنك وبالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية يقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من الخيارات التمويلية والتسهيلات المرنة.

وأشار إلى أهمية تعاون كابيتال بنك مع " لواء المتحدة" لتعزيز جهود البنك في دعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن خطة العمل الخمسية الخاصة بالبنك تتضمن في أحد محاورها الرئيسية خططاً وبرامج جديدة لدعم هذا القطاع.

وخلال جائحة كورونا حرص كابيتال بنك على المشاركة والمساهمة في عدد من المبادرات المحلية من خلال توقيعهعدداً من الاتفاقيات الدولية الكفيلة بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعم البنك مبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض، التي أطلقها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل.







