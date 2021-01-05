كارثة تهدد صالات السينما بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال عاملون في صالات السينما بالاردن ان قطاعهم مغلق بشكل نهائي منذ 10 شهور .واشاروا في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة نشامى انهم حاولوا التواصل مع جميع الجهات المعنية لايجاد حلول حول الية عمل مناسبة لدور السينما تضمن اجراءات السلامة العامة ، وتشديد العقوبات على المخالفين .واضافوا ان في صالات السينما انظمة تهوية قادرة على تعقيم الاجواء داخلها ، مشيرين ان الشخص الذي يحضر الى السينما يجلس على المقعد دون التحرك والاحتكاك بالاخرين .وبينوا ان هناك العديد من العاملين في هذا القطاع قطعت ارزاقم بسبب اغلاقها ، مؤكدين ان قطاعهم من اكثر القطاعات المنظمة بالمملكة .ولفتوا ان الاستثمار في قطاع السينما يكلف ملايين الدنانير ، والخسائر اضرت بالمستثمرين في هذا القطاع ، مناشدين الجهات المعنية بالالتفات الى مشكلتهم التي تعيش كارثة حقيقة بالوقت الحالي بسبب الاغلاق المستمر .