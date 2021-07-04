كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

الوكيل الإخباري -

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أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها الدائرة لا تنحصر بمتابعة المخالفات ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بل هناك حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين الملتزمين ضريبيا.وقال إن الدائرة اولت ‏موضوع التسهيل على المكلفين الاهتمام والعناية الكافية حيث يتم ‏تحويل غالبية الخدمات التي يحصل عليها المكلف خلال عام 2020 الى ‏خدمات الكترونية ولا حاجة لمراجعة المكلف شخصيا للحصول عليها، حيث أصبح بإمكانه الحصول عليها الكترونيا.وأضاف أن الدائرة ‏شكلت فرقا لتوعية المكلفين وارشادهم وتوجيههم في الميدان حفاظا ‏على عدم تعرضهم لأي مخالفات قانونية.وذكر أن الدائرة قامت بوضع كاميرات على صدر كل مدقق لتوثيق ‏الإجراءات التي يقوم بها اثناء زيارته للمكلفين في مواقع عملهم، وهذا ‏يشمل مدققين مديرية كبار المكلفين والمتوسطين ومديرية مكافحة ‏التهرب الضريبي.ولفت إلى أن الدائرة انتقلت من مفهوم المقدر الضريبي الى مفهوم المدقق ‏الضريبي، ولم يعد للمدقق سلطة للتقدير وانما يقوم بتدقيق البيانات ‏والمعلومات المالية التي يقوم بتقديمها المكلف.