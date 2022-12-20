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الثلاثاء، 20-12-2022 09:43 ص

كاميرات لرصد الاعتداءات على قناة الملك عبدالله

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الوكيل الإخباري - قالت أمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الفاقد في الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله سنويا 25 % أي ما يعادل 17 إلى 20 مليون متر مكعب.

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وأضافت في تصريح أن 38% نسبة الفاقد في الجزء الجنوبي من القناة، مشيرة إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة لرصد الاعتداءات على قناة الملك عبد الله.


وكان وقع وزير المياه والري محمد النجار، والمدير التنفيذي لبنك الإعمار الألماني في عمان مارك شيوت، أمس الاثنين، اتفاقية قرض بقيمة 115 مليون يورو، لتمويل تنفيذ 3 حزم ضمن مشروع حماية المناخ في قطاع المياه "كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة" لإعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبد الله بطول 65 كم، وخفض الفاقد المائي، ورفع كفاءة مصادر المياه.

 

المملكة

 




 

 


 

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