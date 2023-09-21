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الخميس، 21-09-2023 04:47 م

كتلة هوائية حارة تؤثر على الاردن اعتباراً من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة نهار الجمعة بكتلة هوائية حارة نسبيا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .

 وتكون الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

 ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ يوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ الأجواء حارة في معظم المناطق، و حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية .

وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في معظم المناطق ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية .

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