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الإثنين، 13-05-2024 01:58 م

كتيبة التدخل السريع /٩١ تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

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الوكيل الإخباري - ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2024، نفذت كتيبة التدخل السريع/٩١ احدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع عملية تحميل ونقل جوي استراتيجي لآليات ومعدات لوجستية.

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وشملت العملية نقل الأفراد والآليات والمعدات اللوجستية بواسطة طائرات نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي من احدى القواعد الجوية إلى مهابط تعبوية ذات مواصفات معينة تم تأشيرها من قبل فرق مدربة ومؤهلة.


وتهدف العملية التي تم تنفيذها إلى اختبار قدرات اللواء ووحداته على الانفتاح بواسطة الطائرات المجنحة، واختبار مدى جاهزية اللواء ووحداته على معالجة أهداف طارئة ، وتوظيف قابلية الحركة ومدى جاهزية اللواء لمعالجة المتغيرات والتهديدات ضمن بيئات مختلفة، واختبار مدى قدرة فرق الهبوط التكتيكي التابعة للواء على تحديد وتجهيز وتأشير المهابط التعبوية، واختبار قدرات سلاح الجو على الهبوط في مدارج تعبوية، ومعرفة مدى القدرة على عمل قاعدة عمليات أمامية للانطلاق للعمليات اللاحقة، إضافةً إلى إجراء عمليات الحماية والدوريات والتسلل البري بنوعيه الليلي والنهاري.


يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب انطلق لهذا العام من الفترة 12-23 أيار، ويهدف إلى التدريب على تنفيذ عمليات النقل الجوي الاستراتيجي المشترك، لرفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأردنية والقوات المشاركة في التمرين.

 




 

 


 

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