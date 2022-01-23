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الأحد، 23-01-2022 08:39 م

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

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الوكيل الاخباري - تعاملت بلدية كفرنجة، مساء الأحد، مع انهيار صخري على جانب طريق حي نمر لواء كفرنجة وبشكل فوري.

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وقال رئيس لجنه البلدية بدر الفواز إن كوادر البلدية قامت بإزالة العوائق على الطريق نتيجة التساقط الكثيف لمياه الأمطار، دون وقوع أي اضرار مادية تذكر.


وأكد الفواز أن الانهيار الصخري لم يؤثر على ديمومة الحركة المرورية على الطريق.


وثمن الفواز جهود كوادر البلدية التي تعاملت وبشكل فوري مع كافة البلاغات الواردة لغرف الطوارئ.


وأشار الفواز إلى أن كوادر البلدية تقوم بشكل دوري بإجراء جولات ميدانيه تفقدية لحل ومعالجة أي ملاحظة ترد إلى البلدية.


ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم التردد بالاتصال بغرف طوارئ البلدية للإبلاغ عن أي ملاحظة على الأرقام التالية: المدير الإداري بدر فريحات 0798444106، المدير التنفيذي د عبدالسلام بعاره 0797091033، راضي أبو علي 0780339944

 




 

 


 

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