كريشان: أجهزة الدولة نجحت في التعامل مع المنخفض

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور توفيق كريشان، أن 117 غرفة عمليات في الوزارة كانت مفتوحة على مدار الساعة.

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وقال خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني، إن غرف 100 بلدية و17 مجلس خدمات، كانت جميعها مرتبطة بغرف العمليات الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية.

وأضاف أن قرار العطلة الذي اتخذته الحكومة قبل بدء المنخفض الجوي، جاء بناء على دراسة بالتواصل مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث تم اعتماد تقارير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية.



وبين أن جاهزية الحكومة بدأت مبكراً هذا العام منذ منتصف شهر تشرين الثاني، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة البدء باستقبال فصل الشتاء، وليه تم متابعة الأرصاد الجوية أولا بأول.



وأوضح أن أجهزة الدولة المختلفة نجحت في التعامل مع المنخفض، حيث كان للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدور الكبير في توحيد هذه الجهود، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي وزارة أو دائرة حكومية إلا ويكون لها ممثل في المركز، وغرفة العمليات الرئيسية على تواصل مباشر مع غرف العمليات في محافظات المملكة المختلفة.



وأشار كريشان إلى مدى تعاون القطاع الخاص خلال المنخفض الذي عمل بتشاركية مع القطاع الحكومي والأجهزة الأمنية، حيث كانت آلياته موجودة في الميدان.

وأشاد كريشان بمدى تعاون المواطن الذي التزم بالتعليمات، وقال إن سبب النجاح في التعامل خلال المنخفض يعود إلى مدى التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة مع المواطن الذي كان ملتزماً.