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الأربعاء، 29-06-2022 09:15 م

كريشان : اللامركزية رؤية ملكية لتوسيع مشاركة المواطن في التنمية

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الوكيل الاخباري - افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان، اليوم الأربعاء ورشة العمل الوطنية بعنوان "نحو علاقة تشاركية بين السلطات المحلية والشباب والمجتمعات المحلية".

وتأتي الورشة ضمن أعمال مشروع "جسور" وبمشاركة عدد من أمناء عامي الوزارات وممثلين عن السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة في المشروع إضافة إلى مجموعة من الشابات والشباب من هذه المحافظات، وبتنظيم من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز الثريا وبالتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة.

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