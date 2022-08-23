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الثلاثاء، 23-08-2022 07:38 م

كريشان : المديونية والتنظيم أبرز مشاكل البلديات

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن مشاكل البلديات تكمن في مديونيتها المرتفعة التي تزيد على 300 مليون دينار، في وقت وصلت استحقاقاتها على المواطنين إلى 300 مليون دينار، داعيا إلى تحصيل هذه الاستحقاقات من خلال تقسيطها.

وبين، خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى بلديات: الطفيلة الكبرى، وبصيرا، والقادسية. أن غالبية البلديات تعاني أيضا من مشاكل التنظيم، لهذا تدرس الوزارة معالجة ذلك أولا بأول، على أن يجري المحافظة على الأراضي الزراعية.

وأشار كريشان إلى حرص الوزارة على تمكين البلديات في المملكة لتؤدي دورها الخدمي والتنموي، مبينا أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تطوير أداء المجالس البلدية وصولا إلى الحكم المحلي وترسيخ اللامركزية.

كما أشار إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تركز على أهمية أن تكون الحكومة قريبة من نبض الشارع الأردني، من خلال الجولات والزيارات الميدانية للتعرف على احتياجات مختلف مناطق المملكة والعمل على معالجتها، وفقا للإمكانات المتاحة في الميدان.

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