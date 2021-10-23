كريشان : حملة وطنية ترجمة للرؤى الملكية السامية

الوكيل الاخباري - تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم السبت (6) بلديات بهدف التأكيد على وجوب استمرار وديمومة حملة (بسواعدنا) للنظافة التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع البلديات تحت رعايته قبل ما يزيد على شهر.



وتفقد كريشان، وفق بيان للوزارة السبت، ما تقوم به بلديات الجيزة الجديدة، والعامرية الجديدة، والقطرانة، والسلطاني، والحسينية الجديدة، ومعان الكبرى من إجراءات ميدانية للنظافة على الطريق الصحراوي وداخل حدود هذه البلديات، والتأكد من مستوى النظافة فيها.



وأكد لرؤساء هذه البلديات والمسؤولين فيها بأن وزارة الإدارة المحلية بدأت ترجمة للرؤى الملكية السامية وخِطط الحكومة بحملة وطنية شاملة ومستمرة لنظافة الغابات والمناطق الأثرية والسياحية والمتنزهات العامة والطرق الدولية والرئيسية.



كما أكد كريشان لهم بأن استمرار حملة (بسواعدنا) تحتاج إلى تظافر وتعاون كافة الجهود لضمان نجاحها، مشيراً إلى أن البلديات التي نجحت في ترسيخ دورها الوطني والمحلي في التنمية والخدمة العامة والصحة والسلامة، وخاصة خلال جائحة (كورونا) قادرة بكل فخر على أن تكون جزءاً رئيسياً من هذه الحملة الوطنية الشاملة، والتي تهدف إلى نظافة وتجميل المدن والقرى والأرياف والبوادي.



ودعا البلديات إلى التنسيق والعمل المشترك فيما بينها في المناطق المتجاورة بغية ضمان تنظيف هذه المناطق والطرق الدولية والرئيسية، لأن ذلك سيسهم في العمل بروح الفريق الواحد بين البلديات وطواقمها من جهة، ويجعل هذه البلديات تحقق أعلى مستويات النظافة والصحة والسلامة في مناطقها والمناطق المجاورة لها من جهة أخرى.

اضافة اعلان