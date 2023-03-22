كريشان: خارطة الأردن ليست مجرد حدود بل هي مفاتيح جهنم

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن خارطة الأردن ليست مجرد حدود بل هي مفاتيح جهنم يرسمها الأردنيون بدمائهم.

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وأضاف خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الأربعاء ، أن معركة الكرامة والتي علّم الأردن فيها الأعداء درسًا قاسيًا من البطولة الأردنية والذين تم إذلالهم في ميدان الكرامة الأردنية، وتم دحر الجيش الذي كان يعتقد أنه لا يقهر بأيدي صناديد الجيش الأردني، لا يزال يؤكد حتى يومنا هذا أن ثرى الأردن مقدس وطاهر وذل وعار على الأعداء والمنافقين والمتربصين بهذا الوطن.



وبيّن كريشان أن تصريحات وزارة الخارجية كانت معبرة عن موقف الأردن، مؤكدًا أن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون.



وأكد كريشان دعم الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا لإخواننا الفلسطينيين للحصول على حقوقهم الكاملة غير منقوصة، لافتًا إلى أن الأردن دائمًا عصيّ على كافة المؤامرات.