الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

تأمين صحي الضمان: العلاج بالمستشفيات الخاصة والاقتطاع 3%

مهيدات للنواب: الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة

الادارة المحلية: لجنة للتحقق بشكوى على بلدية إربد الكبرى

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

الإثنين، 01-11-2021 12:52 م

كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

19_2017-636322571493717962-371


الوكيل الاخباري- كشف النائب الدكتور تيسير كريشان عن شحنة غذائية لم يذكر نوعيتها غير صالحة للاستهلاك البشري دخلت الاردن مؤخرا وتم استهلاكها.

اضافة اعلان

 

وقال كريشان خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية  حول موضوع مأمونية الغذاء الأردني أن هذه الشحنة وصلت العقبة وكانت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء لها بالمرصاد 

واشار الى أن تقارير كوادر مؤسسة الغذاء والدواء نسبت بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري .

وأشار النائب كريشان أنه يمتلك وثائق بذلك تثبت صحة كلامه 

 ونوه الى أنه وجه سؤالا نيابيا حول هذا الموضوع منذ 1-8-2021 ولم يأته رد حول ذلك الى الان.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يوسف

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

كهرباء 3

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

عادل بينو يؤدي اليمين مفوضا في مجلس هيئة الأوراق المالية

التربية والتعليم

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

download (44)

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

1597303401764

اوقاف البلقاء تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

أخبار متعلقة
كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ابو قديس

تخريج 233 شابا وشابة من برنامج التعليم غير النظامي

شاحنات

مطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على شاحنات نقل البضائع بمعبر جابر

5bfcc2f5d707a

دعوة دولية إلى ضمان حصول المعلمين على أجور مناسبة

fff

خلل يضرب واتساب وأنستغرام وفيسبوك

الصحة

25 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين