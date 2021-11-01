كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

الوكيل الاخباري- كشف النائب الدكتور تيسير كريشان عن شحنة غذائية لم يذكر نوعيتها غير صالحة للاستهلاك البشري دخلت الاردن مؤخرا وتم استهلاكها.

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وقال كريشان خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية حول موضوع مأمونية الغذاء الأردني أن هذه الشحنة وصلت العقبة وكانت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء لها بالمرصاد



واشار الى أن تقارير كوادر مؤسسة الغذاء والدواء نسبت بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري .



وأشار النائب كريشان أنه يمتلك وثائق بذلك تثبت صحة كلامه



ونوه الى أنه وجه سؤالا نيابيا حول هذا الموضوع منذ 1-8-2021 ولم يأته رد حول ذلك الى الان.

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