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الإثنين، 14-03-2022 04:34 م

كريشان: سنحاسب كل من يمس الأمن الغذائي للأردنيين

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، حرص الحكومة على مصلحة المواطن فيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.

 

وأضاف خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان الإثنين، أن رئيس الوزراء أعلن صراحة أن ارتفاع الأسعار “خط أحمر”، وأنه وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين بمتابعة هذا الموضوع.

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وألمح كريشان إلى أنه سيتم السيطرة على ارتفاع أسعار المواد التموينية من خلال تحديد البضائع التي تم استيرادها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، أي قبل ارتفاع الأسعار عالمياً.


وقال “سيتم التعامل مع هذا الموضوع بكل حرفية، وسيكون للحكومة دور بمحاسبة كل من يحاول المساس بالأمن الغذائي للمواطن الأردني”.



 




 

 


 

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