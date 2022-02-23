كريشان: لجنة تحقيق في إحالة ضباط بالجمارك إلى التقاعد

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة ستقوم بتشكيل لجنة للتحقيق في إحالة ضباط في دائرة الجمارك إلى التقاعد.

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وقال كريشان، خلال جلسة رقابية نيابية، اليوم الأربعاء، إن عدد كبير من الشكاوى وردت إلى الحكومة بهذا الشأن، وأنها ستحقق في الإجراءات التي تمت ومن ثم اطلاع مجلس النواب على نتائج التحقيق.

وأضاف أنه لا توجد أي إساءات متعمدة من قبل الحكومة الحالية أو من أي وزير فيها إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس منتخب من قبل الشعب وله كل الاحترام.

رد كريشان جاء بعد تساؤلات نيابية حول إحالة عدد من ضباط الجمارك إلى التقاعد.

ودعا النواب، الحكومة إلى توضيح الأسس التي استندت عليها الدائرة في إحالة هؤلاء الضباط المشهود لهم بالنزاهة فيما تم التمديد لآخرين.