كريشان: لن يتم الموافقة على تعيين أو تجديد أي تصريح لعامل وافد فور انتهاء تصريحه

الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أنه لن يتم الموافقة على تعيين أو تجديد أي تصريح لعامل وافد فور انتهاء تصريحه، لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في البلديات.

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وبيّن كريشان، في تصريحات نقلها تلفزيون المملكة، خلال جولته الميدانية صباح اليوم إلى عدد من البلديات في البادية الشمالية الغربية أنه لن يتم الموافقة على أي مشروع استثماري للبلديات إلا بشراكة وإدارة مع القطاع الخاص.



أكد حرص الحكومة على الخروج إلى الميدان للإطلاع على أرض الواقع للاحتياجات الأساسية للمواطنين في كافة مناطق المملكة.

