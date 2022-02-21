كريشان: ندرس شمول 27 ألف طالبا وطالبة بالمنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة ستدرس شمول 27 ألف طالبا وطالبة بالمنح والقروض الجامعية.

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وقال كريشان، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن ملف المنح والقروض يهم كل بيت أردني وستقوم الحكومة بدراسته بشكل جدي.

وأضاف أن الحكومة ستأخذ بتوصيات مجلس النواب من خلال الموازنة.

وكان عدد من النواب فتحوا ملف شمول جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الجامعية.

وقالوا إن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى من يدعمهم لاستكمال دراستهم ولولا العوز والحاجة لما تقدموا بهذه الطلبات.