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السبت، 10-07-2021 03:20 م

كريشان: هناك بيروقراطية بإجراءات الاستثمار والحكومة تعمل على حلها

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إنّ زيارة اللجنة الوزارية للمناطق التنموية والحرة تأتي للاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وفق التلفزيون الأردني.اضافة اعلان


وأكّد كريشان، وجود بيروقراطية بإجراءات الاستثمار والحكومة تعمل ما امكن على حل المعيقات التي تواجه المستثمرين.

ومن جهتها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي إن الحكومة قررت شراء المنتجات من الصناعات المحلية بشروط محدودة والبحث في تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص ضمن الأطر التشريعية المتاحة.

ولفتت إلى أن دور الوزارة يعنى بالحفاظ على الصناعات المحلية.

 




 

 


 

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