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الإثنين، 25-07-2022 02:52 م

كريشان ومولوي يبحثان التعاون البلدي بين الأردن ولبنان

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حرص وزارة الإدارة المحلية على التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في مجال الإدارة المحلية، وذلك بهدف توسيع التعاون المُستقبلي في العمل البلدي بين البلدين.

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وقال كريشان خلال لقائه في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، إن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لتقديم خبراتها في مختلف مجالات التنمية المحلية، والخدمات البلدية لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، مشيرا كذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اللبنانية في هذه المجالات.


وأشار كريشان إلى أن استراتيجية وزارة الإدارة المحلية تقوم على تمكين الإدارات المحلية، وتحقيق التكامل بينها، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الفاعلة والمُحفزّة لعملها.


من جانبه أعرب مولوي عن ترحيبه بتوسيع التعاون البلدي بين الوزارتين والبلديات اللبنانية والأردنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية، خاصة في مجال الرؤية الجديدة لعمل الإدارة المحلية، وتمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية، وإقامة المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى استخدام الطاقة البديلة في البلديات، إلى غير ذلك من المشاريع التي ترقى بالعمل البلدي.


يُشار إلى أن الوزير اللبناني وصل إلى عمان مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث التعاون في مجال الإدارة المحلية والعمل البلدي بين الأردن ولبنان، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية في هذه المجالات.

 




 

 


 

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