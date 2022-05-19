كريشان يؤكد أهمية مجالس المحافظات لخدمة المجتمع المحلي

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أهمية مجالس المحافظات ودورها في خدمة المجتمع المحلي والتنمية المستدامة.

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وأكد كريشان، خلال لقائه اليوم الخميس، برؤساء مجالس المحافظات في مبنى رئاسة الوزراء، حرص الحكومة على نجاح تجربة مجالس المحافظات، خاصة بعد القانون الجديد الذي منحها المزيد من الصلاحيات وإزالة المعيقات من أمامها، مشيرًا إلى الدور الذي يقع عليها، خاصة في متابعة القضايا التي تخدم المواطن.



ودعا كريشان خلال الاجتماع، الذي حضره الأمين العام بالوكالة الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، إلى التعاون والتنسيق بين مجالس المحافظات والبلديات في خدمة المجتمع والمواطن من خلال إيجاد مشاريع تنموية وإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يضمن التنمية المستدامة ويحقق الأهداف المرجوة منها، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التسهيلات كافة ومتطلبات المجالس بما يساعدها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها وصولًا إلى عمل متكامل أساسه التعاون والتشاركية.



وأشار إلى أنه سيتم إيجاد أمانة سر مشتركة بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية بهدف ديمومة عمل المجالس، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة رئيس الوزراء للموافقة على شراء أثاث جديد للمجالس ورفع قيمة المكافآت واستئجار مبان مناسبة لمجالس المحافظات، مبينا أنه تمت مخاطبة جميع البلديات للتعاون مع مجالس المحافظات لتسهيل عملها.



واستمع كريشان، خلال اللقاء، إلى إيجاز قدمه رؤساء المجالس حول احتياجاتهم وخطط عملهم المستقبلية.