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الأحد، 17-10-2021 04:55 م

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

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الوكيل الاخباري -  قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار وديمومة حملة (بسواعدنا) للنظافة في كافة مناطق بلديات المملكة والغابات والأماكن الأثرية والسياحية والبيئية والمتنزهات العامة والطرق الرئيسية.
    
وكلّف كريشان وبشكل عاجل مدراء ومسؤولين في الوزارة للقيام بجولات أسبوعية مبرمجة لكافة هذه المناطق في المحافظات والألوية وتزويده بتقرير أسبوعي شاملٍ عن سير العمل في حملة (بسواعدنا) ومستوى النظافة في كل هذه المناطق، والتنسيق في هذه الجولات مع رؤساء لجان البلديات المؤقتة والمدراء التنفيذيين في البلديات ومدراء الشؤون البلدية في المحافظات والألوية ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة.

كما سيلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وعلى عجلٍ أيضاً برؤساء اللجان البلدية في مراكز المحافاظات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة في اجتماعين منفصلين لهذه الغاية، للتأكيد على أن الوزارة تولي النظافة في البلديات والغابات والأماكن السياحية والأثرية والمتنزهات العامة والطرق الرئيسية اهتماماً كاملاً.

وعلى صعيد متصل أكد كريشان على أهمية دور وجهود المدراء التنفيذيين في البلديات ومدراء الدوائر والأقسام الصحية في البلديات في إنجاح حملة (بسواعدنا) للنظافة من خلال القيام بجولات مفاجئة (ليلاً ونهاراً) لمختلف مناطق البلديات واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة بحق المخالفين.

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