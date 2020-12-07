كريشان يجتمع مع رؤساء بلديات الفئة الأولى

الوكيل الاخباري -

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عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الأثنين اجتماعا عن بعد مع 12 رئيس بلدية من الفئة الأولى، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مع جميع رؤساء بلديات المملكة.ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، ناقش الإجتماع أثار جائحة كورونا على البلديات وما ترتب عليها من أثار اقتصادية صعبة، أثرت على كافة القطاعات بما فيها البلديات والتي تعتبر جزءا رئيسيا من عملية التنموية في المملكة .وبين كريشان أن توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي أولت صحة المواطن الأهمية القصوى مشيرا الى الدور الكبير الذي قامت به البلديات خلال جائحة كورونا .وطالب كريشان رؤساء البلديات، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية والغذائية، للتأكد من الألتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، و الإستعداد الجيد للظروف الجوية المقبلة وأخذ الإحتياطات اللازمة.وفي نهاية الاجتماع استمع كريشان الى ملاحظات رؤساء البلديات حول مشروع قانون الإدارة المحلية ونظام الأبنية، حيث تم تشكيل لجنة لمناقشة النظام .