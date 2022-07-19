كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أهمية دور البلديات في تعميق وتعميم التنمية المحلية في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.



وأكد، خلال جولة له على بلديات محافظة مادبا ولواء ذيبان الأربع، اليوم الثلاثاء، ضرورة استفادة بلديات مادبا وذيبان و"لب ومليح" وجبل بني حميدة من الخصوصية السياحية والأثرية والزراعية والصناعية التي تتمتع بها بلديات المحافظة، خاصة أن مادبا هي عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

اضافة اعلان