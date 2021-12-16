كريشان يشيد بالعلاقات الثنائية بين الأردن والإمارات

الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة الإمارات، عهود خلفان الرومي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس داود الهاجري، كلاً على حدة، وذلك على هامش مشاركته في منتدى وحفل توزيع جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي يعقد في دبي.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، جرى خلال اللقاءين بحث مجالات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات الإدارة المحلية وتطوير القطاع العام، إضافة إلى الشؤون البلدية، وبما ينعكس إيجابياً على تكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الإنجازات والابتكارات والتميّز في العمل الحكومي والبلديات.

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