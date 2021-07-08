كريشان يصرح حول مشروع الخارطة الزراعية

الوكيل الإخباري -

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قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان إن مشروع الخارطة الزراعية يصب في ثلاثة محاور رئيسة تتمثل بالأمن الغذائي، والاعتماد على الذات، ومعالجة جزء من البطالة.وأكّد كريشان، خلال اجتماع في مجلس الأعيان ومجموعة من الوزراء المعنيين، وجود تحديات مرتبطة بالمياه، وهو ما يجري العمل على إيجاد حلول لها.وبتوجيهات ملكية سامية، شكلت مؤخرًا لجنة عليا للعمل على تنفيذ خارطة زراعية، أعُدت من مختلف مؤسسات الدولة بصورة شمولية على مستوى المزارع القائمة، والزراعات ذات القيمة المضافة التي قد تفتح نوافذ تصديرية.وتهدف اللجنة إلى إيجاد حل أمثل لاستخدام الأراضي الزراعية من قبل المواطنين، التي تشملها الخارطة الزراعية ضمن معادلة مدروسة تراعي الاستخدام الأنجع للموارد المائية، من أجل تحفيز التشغيل والتوظيف على مستوى المملكة.