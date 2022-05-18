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الأربعاء، 18-05-2022 07:04 م

كريشان يطلب فصل أي عامل وطن لا يتقيد بعمله

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الأربعاء "ضرورة إلزام كل من تمت الموافقة على استخدامه كعامل وطن بالقيام بمهام وظيفته كعامل وطن".

وقال كريشان، في كتاب وجهه إلى رؤساء البلديات، إن "أي عامل لا يتقيد بمهام عمله فعليا يجب أن يتم فصله فورا من عمله".

وشدد كريشان على "أنه إذا ثبت وجود أي عامل غير ملتزم بمهام وظيفته كعامل وطن فعلي، ولم يتم فصله فسيتحمل المسؤول عن ذلك التبعات القانونية".

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