كريشان يقدِّم العزاء باسم الحكومة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الوكيل الإخباري - قدَّم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، اليوم السَّبت، باسم الحكومة، واجب العزاء بوفاة سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشقيقة، وذلك في مقرِّ إقامة السَّفير الإماراتي في عمّان.

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وأعرب كريشان عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة بوفاة فقيد دولة الإمارات والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، الذي كان على العهد دوماً قائداً مخلصاً لقضايا وطنه وأمَّتيه، وترك بصمات لا تُنسى في مسيرة دولة الإمارات العربيَّة المتحدة الشَّقيقة.



وعبَّر عن وقوف الأردن الدَّائم، قيادة وحكومة وشعباً، إلى جانب دولة الإمارات العربيَّة الشَّقيقة، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد الكبير بواسع رحماته، وأن يُلهم الأهل والأشقاء الإماراتيين الصَّبر والسّلوان، وأن يحفظ دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً، لتواصل مسيرتها النَّاجحة على طريق الخير والمنعة والإنجاز، ولتبقى أنموذجاً في محيطنا والعالم أجمع.



كما أشاد كريشان بعُمق العلاقات التاريخيَّة بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ودولة الإمارات العربيَّة المتحدة ، مؤكِّداً أنَّها علاقات متجذِّرة ومستمرَّة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سموّ الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان.