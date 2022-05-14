السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توافد المعزين إلى السفارة الإماراتية في عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

إصابتان بحادث تدهور مركبة شحن على طريق الاكيدر/ المفرق

الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

لبنان: أكثر من 3 ملايين لبناني يشاركون غدا في الانتخابات النيابية

ارتفاع حجم الاستثمار إلى 107.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

السبت، 14-05-2022 03:53 م

كريشان يقدِّم العزاء باسم الحكومة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

520221492315607252875


الوكيل الإخباري - قدَّم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، اليوم السَّبت، باسم الحكومة، واجب العزاء بوفاة سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشقيقة، وذلك في مقرِّ إقامة السَّفير الإماراتي في عمّان.

اضافة اعلان


وأعرب كريشان عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة بوفاة فقيد دولة الإمارات والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، الذي كان على العهد دوماً قائداً مخلصاً لقضايا وطنه وأمَّتيه، وترك بصمات لا تُنسى في مسيرة دولة الإمارات العربيَّة المتحدة الشَّقيقة.


وعبَّر عن وقوف الأردن الدَّائم، قيادة وحكومة وشعباً، إلى جانب دولة الإمارات العربيَّة الشَّقيقة، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد الكبير بواسع رحماته، وأن يُلهم الأهل والأشقاء الإماراتيين الصَّبر والسّلوان، وأن يحفظ دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً، لتواصل مسيرتها النَّاجحة على طريق الخير والمنعة والإنجاز، ولتبقى أنموذجاً في محيطنا والعالم أجمع.


كما أشاد كريشان بعُمق العلاقات التاريخيَّة بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ودولة الإمارات العربيَّة المتحدة ، مؤكِّداً أنَّها علاقات متجذِّرة ومستمرَّة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سموّ الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

12202126153934983454133

عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

w

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

e

الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

1652527233668

الوطني للعناية بالمرأة يطلق حملاته الصحية في إربد الأحد

الااا

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

أخبار متعلقة
430e81fa-7dd0-457e-a113-b79f9253103f

أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة - أسماء

1_77

الملك: ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

Exhibits-1-1-scaled-872x600

تجديد اتفاقية التعاون بين التنمية الاجتماعية ومتحف الأطفال

image (26)

المقاولون والمهندسون ومستثمرو الإسكان يرفضون تعديلات العقوبات

M63A0290

المعايطة يكتب: دور القوات المسلحة في التنمية والأمن الغذائي ليس بالجديد

621d41a4354fa

الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة مرتبطة بكورونا