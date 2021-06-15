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الثلاثاء، 15-06-2021 06:50 م

كريشان يوعز بتلبية حزمة مطالب واحتياجات في قضاء مؤاب وذات راس ومحي

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الادارة المحلية والبلديات المهندس توفيق كريشان على ضرورة دعم البلديات في المناطق النائية وتمكينها من تحقيق تطلعاتها الخدمية والنهضوية التنموية والتقدمية المنشودة لديها .

ولفت كريشان خلال زيارته التفقدية لبلدية مؤاب ولقاءه المجلس البلدي وعدد من فعاليات قضاء مؤاب وبلدات ذات راس ومحي سعي الوزارة الجاد نحو النهوض بالبلديات بشكل عام وبمستوى خدماتها خاصة التنموية منها لترتقي نحو التطلعات والطموحات ألتي تترجم معها التوجيهات والرؤى الملكية بهذا الخصوص موعزا بتلبية عدد من احتياجات ومطالب ابناء قضاء مؤاب والبلدات التابعة لبلديته ومنها تخصيص مبلغ 100 الف دينارا لتمويل مشروع إنتاجي يخدم مناطق البلدية ويسهم في خلق فرص عمل البناءها ودعم مشروع الطاقة المتجددة بمبلغ 50 الف دينارا وتسديد مستحقات الكهرباء المترتبة على البلدية والبالغ قيمتها ٦٣٠ الف دينارا على اقساط.

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