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الثلاثاء، 15-02-2022 02:14 م

كريشان: ٣٨٠ مليون دينار ديون البلديات على المواطنين

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الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن ديون البلديات على المواطنين وصلت إلى 380 مليون دينار.

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وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الديون تراكمت بسبب جائحة كورونا وذلك بعد عدم التزام المواطنين بدفعها وإعفاء مواطنين من جزء من الضرائب المترتبة عليهم لصالح البلديات.

 

وأضاف أن الوزارة تقدم حوافز للبلديات والمجالس البلدية بناءً على التحصيلات المالية (ضرائب، مسقفات وغيرها) التي تقوم بجمعها.

 

وأشار كريشان إلى أن ديون البلديات تساوي تقريبا قيمة ديونها على المواطنين.

 

وبيّن أن الاستثمارات غير الناجحة والاستملاكات التي جاءت في غير مكانها والحمل الزائد من التعيينات وراء ارتفاع مديونية البلديات.

 

وشدد على سعي الوزارة من خلال المجالس البلدية الجديدة للبدء بخطوة جديدة في تحصيل أموال البلديات عن طريق تقسيط المبالغ.

 

 




 

 


 

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