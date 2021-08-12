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الخميس، 12-08-2021 01:05 م

كسر خط ناقل مياه في الكورة يؤخر التوزيع في بلدة تُبنة

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك عن تأخير دور توزيع المياه في منطقة تبنة بلواء الكورة، بسبب تعرض الخط الرئيس الناقل للكسر.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان الخميس، إن الخط المزود للمياه لبلدة تُبنة تعرض عدة مرات للكسر في الآونة الأخيرة، بسبب أعمال توسعة الطريق المؤدي للبلدة، من قبل أحد المقاولين ضمن عطاء لوزارة الأشغال العامة، ما يربك برنامج التوزيع للمنطقة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم باستئناف التزويد المائي للبلدة بعد إلزام المقاول بإصلاح الخط، داعية إلى ضرورة توخي الحذر في عملية توسعة الطريق لمنع التسبب بكسور جديدة للخط الناقل، ما يؤخر برنامج التوزيع ويتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه.

 




 

 


 

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