كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

الوكيل الإخباري

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- كشفت إدارة السير أنه تم التعامل مع عدة حوادث في مناطق العاصمة أدت إلى تباطؤ السير.وتعاملت إدارة السير، مع حادث تصادم ثلاث مركبات في منطقة شارع الاستقلال للسير القادم من جسر النشا.وقالت إنه لم يتبقى سوى أثر مروري قليل من ذلك، حيث تزامن الحادث مع بدء الذروة المرورية في العاصمة عمان.كما أدى حادث تدهور حافلة، إلى إصابة سائق على طريق أوتوستراد الزرقاء القادم باتجه العاصمة، حيث استقرت المركبة على الجزيرة الوسطية وأدت لإغلاق جزء من الطريق قبل أن تتدارك الإدارة الاثر المروري قبيل بدء الذروة المرورية.كذلك فقد تعاملت الإدارة مع حادث تعطل مركبة داخل نفق صويلح، ما أدى غلى تباطؤ السير القادم من صافطوط باتجاه دوار خلدا، والكوادر تعمل على تفريغ المرور.وأعلنت عن تواجد كثيف لدوريات إدارة السير في مختلف مناطق العاصمة، لخدمة السائقين وتنظيم الحركة المرورية.