الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

سعر الفائدة في هذا البلد بلغ 97%.. ودولة عربية بالمركز الثالث عالمياً

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

تأثر مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا بضخ المياه بسبب العكورة - أسماء

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الاحتلال يتوغل شرقي مدينة غزة

كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأمن يكشف حقيقة سرقة صراف آلي في عمان

وفيات الثلاثاء 30-5-2023

الثلاثاء، 30-05-2023 09:31 ص

كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

ازمة سير (9)


الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير أنه تم التعامل مع عدة حوادث في مناطق العاصمة أدت إلى تباطؤ السير.اضافة اعلان


وتعاملت إدارة السير، مع حادث تصادم ثلاث مركبات في منطقة شارع الاستقلال للسير القادم من جسر النشا.

وقالت إنه لم يتبقى سوى أثر مروري قليل من ذلك، حيث تزامن الحادث مع بدء الذروة المرورية في العاصمة عمان.

كما أدى حادث تدهور حافلة، إلى إصابة سائق على طريق أوتوستراد الزرقاء القادم باتجه العاصمة، حيث استقرت المركبة على الجزيرة الوسطية وأدت لإغلاق جزء من الطريق قبل أن تتدارك الإدارة الاثر المروري قبيل بدء الذروة المرورية.

كذلك فقد تعاملت الإدارة مع حادث تعطل مركبة داخل نفق صويلح، ما أدى غلى تباطؤ السير القادم من صافطوط باتجاه دوار خلدا، والكوادر تعمل على تفريغ المرور.

وأعلنت عن تواجد كثيف لدوريات إدارة السير في مختلف مناطق العاصمة، لخدمة السائقين وتنظيم الحركة المرورية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A2668

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

الماء الصالح للشرب العطش

تأثر مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا بضخ المياه بسبب العكورة - أسماء

مديرية الامن العام

الأمن يكشف حقيقة سرقة صراف آلي في عمان

وظائف

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

ي

التحويلات المرورية المرافقة لموكب زفاف ولي العهد وأوقاتها - تفاصيل

5

قوارب الدفاع المدني تسعف سيدة تعرّضت لحالة مرضية في الأزرق

أخبار متعلقة
1

تحويل حركة السير القادمة من الزرقاء باتجاه عمان اعتبارا من اليوم

0L5A1067

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

WhatsApp Image 2023-05-02 at 2.21.44 PM

الخلايلة يشيد بجهود إدارة معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة

1683017855634

الأمانة: التنقلات الإدارية تنسجم مع التحول الإلكتروني والإصلاح الإداري

90ad1594-انقطاع-المياه-تعبيرية-1-1536x1024

مياهنا تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا

55555555555555

الصليب الأحمر ترسل شحنة مواد طبية من عمان إلى السودان