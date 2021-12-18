كشف أسعار كيلو اللحم الجورجي.. وتحذير من وقوع عمليات غش في بيعها للمواطنين

الوكيل الإخباري - رجحت مصادر أن يباع الكيلو غرام الواحد من اللحوم الجورجية بسعر لا يقل عن 7.5-8 دنانير في السوق المحلية.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم تقدير الأسعار لغاية خروجها من بلد المنشأ بحدود 6-6.5 دنانير للكيلو.



وأضافت أن المستورد في الأردن سيضيف تكاليف النقل والأرباح قبل بيعها للمستهلك.



وأشارت المصادر إلى أن كل رخصة لاستيراد اللحوم من جورجيا تسمح بإدخال 250 طن على أن تكون فترات إدخالها للأردن بيد المستورد نفسه سواء أكانت الكمية بإرسالية واحدة أو أكثر من إرسالية.



وتابعت أن هناك مدة 12 يوما لتسويق اللحوم المبردة داخل السوق الأردني وهي 3 أيام للسفر و9 أيام لبيع الكمية حفاظا على جودتها وضمان وصولها طازجة للمستهلك.



وبيّنت أن أسعار اللحوم الجورجية ستعتمد على استيعاب السوق ومدى رضا المستهلكين والإقبال عليها.



ولفتت إلى أنها قد تنخفض لاحقا في حال كان الإقبال ضعيفا عليها.



من جهته توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن تصل أسعار اللحوم الجورجية 8-8.5 دنانير للكيلو الواحد.



وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال لن يكون كبيرا على اللحوم الجورجية في الأردن وذلك اعتمادا على التجربة السابقة حيث كان موجودا في الأردن عام 2015 قبل أن يتم منعه بعد بيعه على أنه بلدي بسبب تشابه الرأس والقرون واللية.



ويرى أن طعم اللحوم الجورجي يختلف كليا عن اللحوم البلدية وأقل جودة منها، مؤكدا أن اللحوم البلدية من فئة "العواس" أفضل جودة وبأسعار منافسة وطازجة.



وشدد على أنه يجب مقارنة اللحوم الجورجية مع اللحوم المستوردة الأخرى في السوق المحلية وليس اللحوم البلدية، مشيرا إلى أن المستهلكين في الأردن اعتادوا على اللحوم الرومانية وقد لا يكون الإقبال كبيرا على الجورجية.



وحذر الكواليت من غش المستهلكين باللحوم الجورجية إذ سيتم في البداية شحن خراف صغيرة لا يتجاوز وزنها 10-12 كيلو غرام وطعمها جيد ومقبول، وفي حالة الغش سيتم لاحقا شحن الخراف الكبيرة والهرمة والتي لا تمتاز بالطعم الجيد وقد تكون أسعارها قليلة، داعيا الجهات المعنية إلى التحقق من الخراف التي يتم استيرادها ومراقبة السوق والأسعار.

وأوضح أن التبريد والنقل قد يؤثر على طعم وجودة اللحوم الجورجية وهو ما على المواطنين أن يعوه وأن لا ينجروا وراء التصريحات التي تتحدث عن أن مذاقها أفضل من اللحوم البلدية.

ووصلت شحنة "تجريبية" من لحوم الخراف الجورجية، إلى الأردن أمس الجمعة، على أن تصل شحنات أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.



وكانت وزارة الزراعة قد منحت مؤخرا 9 رخص لاستيراد المواشي الحيّة واللحوم من جورجيا، واشترطت أن يتم ذبح الخروف في مسالخ معتمدة وإزالة اللية.